إزاحة الستار عن ناقلة جند ايرانية مدرعة مضادة للألغام والكمائن

2019/08/13 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الجيش الايراني إزاحة الستار عن ناقلة جند مدرعة مضادة للألغام والكمائن.

وذكرت وكالة ايرنا الايرانية أن وزير الدفاع امير حاتمي وقائد القوة البرية بالجيش الايراني كيومرث حيدري، ازاحوا الستار عن الناقلة “رعد” المضادة للألغام والكمائن.

واعرب حاتمي عن سعادته بجهود المتخصصين في منظمة الصناعات الدفاعية وعزيمتهم في تزويد القوات المسلحة بالمعدات المتطورة، في مجال القتال الارضي.

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