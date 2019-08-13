2019/08/13 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين اقتحموا منزلاً وسرقوا أموالاً ومصوغات ذهبية شرقي بغداد.وقال المصدر , إن “مجموعة مسلحة أقدمت، اليوم، على اقتحام منزل ضمن منطقة الرشاد شرقي بغداد”.وأضاف المصدر , أن “المسلحين سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها، ولاذوا بالفرار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سطو مسلح على منزل شرق بغداد النعيم نيوز.

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