اتهام عائلي يُبعد ماكسويل عن سان جيرمان

2019/08/13 | 14:46

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سيترك ماكسيول، لاعب كرة القدم البرازيلي السابق، منصبه كمنسق رياضي في نادي باريس سان جيرمان، لحل بعض ا...

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