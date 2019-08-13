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اتهام عائلي يُبعد ماكسويل عن سان جيرمان


اتهام عائلي يُبعد ماكسويل عن سان جيرمان
2019/08/13 | 14:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

سيترك ماكسيول، لاعب كرة القدم البرازيلي السابق، منصبه كمنسق رياضي في نادي باريس سان جيرمان، لحل بعض ا...

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