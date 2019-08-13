عشر نقاط أساسية بشأن مؤتمر “الأمل” المندائي

2019/08/13 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد سلوم في غضون يومين سوف أكون في هولندا للمشاركة في مؤتمر الأمل المندائي.بدأت النخب المندائية خارج العراق بالتحضير لعقد المؤتمر المذكور تنفيذا لما جاء في وثيقة الأمل.وسيعقد بين 16-18 شهر اب 2019 في هولندا بمشاركة 130 مندائيا من 11 دولة.في هذا السياق بودي جذب الإنتباه لبعض النقاط الأساسية التي تجعل من …

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