مجلس كربلاء: توقف مشروع مضخات الرزازة سيؤدي الى انغمار البساتين وايذاء الفلاحين

2019/08/13 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلن نائب رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة كربلاء ناصر الخزعلي، الثلاثاء، عن توقف العمل بمشروع مضخات الرزارة العملاقة بسبب التصميم الوزاري .وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “هذا مشروع مضخات الرزارة العملاقة يعد من المشاريع الاستراتيجية في كربلاء كونه يرفع مياه المبازل وغيرها من جميع مناطق المحافظة الى بحيرة الرزازة، […]

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