تراجع اسعار النفط عالميا

2019/08/13 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 48 سنتًا أو 0.8% عن آخر تسوية إلى 58.09 دولارا للبرميل.وبحسب رويترز: تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا أو 0.8% مقارنة مع التسوية السابقة إلى 54.52 دولارا للبرميل.وقالت السعودية، أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، […]

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