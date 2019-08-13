الحدود يجدد تعاقده مع اللاعب حبيب محمد

2019/08/13 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الهيئة الإدارية لنادي الحدود تعاقدها مع مدافع الفريق حبيب محمد خلف ليستمر في تمثيل الفريق لموسم إضافي.وقال المدرب المساعد لفريق الحدود مسلم كريم جددنا تعاقد أغلب لاعبي الفريق وتم التعاقد مع مجموعة من اللاعبين الشباب وسنباشر بالتدريبات للموسم المقبل بعد عيد الأضحى المبارك تحت إشراف المدرب الجديد مظفر جبار.وبين أن هناك مفاوضات […]

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