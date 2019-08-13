2019/08/13 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزالت شركة سامسونغ منفذ سماعات الرأس من هواتفها الرائدة الجديدة، وذلك بعدما إعتادت العملاقة الكورية الجنوبية على استخدام منفذ سماعات الرأس على هواتفها الذكية كأداة تسويقية ضد شركة آبل.وفي التفاصيل، عكست سامسونغ ما اعتادت عليه خلال الإعلان عن هواتف (Galaxy Note 10)، إذ لا تحتوي الهواتف على منفذ سماعات الرأس القياسي بحجم 3.5 ميليمتر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سامسونغ تسخر من آبل وتقلدها بهذه الطريقة النعيم نيوز.

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