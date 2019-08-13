2019/08/13 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أدى اندلاع حرائق كبيرة على جزر بحر مرمرة التركية إلى إجلاء السياح.وحاول رجال الإطفاء، يوم أمس الاثنين، السيطرة على حرائق اندلعت على جزيرتين في بحر مرمرة، إحداهما قبالة ساحل إسطنبول والآخر في مقاطعة باليكسير الغربية، بحسب صحيفة “ديلي صباح”.انتشر الحريق بسرعة إلى مساحة 5 هكتار تقريبا بسبب الرياح، كما اندلع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجلاء السياح في تركيا بسبب حرائق في الغابات وكالة خطوة برس.

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