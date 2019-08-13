2019/08/13 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

حذر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي ، الثلاثاء 13 اب 2019، من اعادة انتاج الخطاب الطا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ائتلاف العبادي يحذر من اعادة انتاج الخطاب الطائفي على خلفية العثور على الجثث في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ائتلاف العبادي يحذر من اعادة انتاج الخطاب الطائفي على خلفية العثور على الجثث في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).