إيران تتوقع الافراج عن ناقلة النفط “غريس 1” المحتجزة في جبل طارق قريبا

2019/08/13 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية الإفراج عن ناقلة النفط الإيراني غريس واحد، التي تحتجزها بريطانيا في القريب العاجل.

ورجح نائب مدير منظمة الموانئ جليل إسلامي أن تكمل ناقلة النفط مهمتها في المياه الدولية قريبا، مؤكدا أن لندن وطهران تبادلتا مستندات رسمية وغير رسمية بهذا الشأن ومن المؤمل مواصلة الناقلة التي ترفع العلم الايراني انشطتها مجددا في المياه الدولية.

وأشار إسلامي إلى أن بريطانيا أبدت رغبتها بحل مشكلة ناقلة النفط الإيرانية وانهاء حالة التصعيد بشأن المسألة، فيما أوضح أن استمرار احتجاز ناقلة النفط البريطانية يعود إلى قرارات السلطة القضائية والسياسة العامة لإيران.

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