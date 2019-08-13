كم بلغ حجم الاموال العراقية المهربة الى خارج العراق؟

2019/08/13 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الثلاثاء، ان العراق لديه اموال مهربة ومنهوبة تصل الى 150 مليار دولار، لافتا الى ان بعض تلك الاموال مسجلة باسماء جهاز المخابرات السابق واسماء وارقام سرية.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “موضوع استرداد الاموال المهربة المنقولة وغير المنقولة لما قبل 2003 وما بعدها […]

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