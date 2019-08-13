شاب ينهي حياته حرقاً في البصرة

2019/08/13 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق توفي شاب ،اليوم الثلاثاء، داخل احدى المستشفيات العامة في محافظة البصرة متأثراً بجراحه بعد إحراق نفسه قبل عدة ايام.وقال مصدر محلي لـ”يس عراق”، ان “شاباً يسكن احدى مناطق العشوائيات اقدم على الانتحار حرقاً بعد أن سكب مادة البنزين على نفسه”.واضاف، أن “الشاب نقل على إثر ذلك الى المستشفى، لكن بدون […]

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