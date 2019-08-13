2019/08/13 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت دراسة حديثة ، نشرت نتائجها في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، أن السمنة لها “آثار مدمرة”، حيث حذرت إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) من أن الكثيرين لا يدركون مخاطرها.وحذرت الدراسة من أن خطر السمنة وعلاقتها بالإصابة بالسرطان قد يكون أكثر من ضعف الخطورة المتوقعة حسب الاعتقاد السائد، حيث يعتقد أن أكثر من نوع لمرض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تُسبب 13 نوعاً من السرطان..



تعرفوا الى الآثار المدمرة للسمنة النعيم نيوز.

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