2019/08/13 | 15:04

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استنفار في مكة لحماية الحجاج..



والسبب!

هطلت أمطار غزيرة على مدار الأيام الثلاثة الماضية على المشاعر

المقدسة في مكة المكرمة، الأمر الذي استدعى تحركا مكثفا من أمانة

العاصمة المقدسة وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد

النبوي.وبدأ هطول الأمطار الرعدية الغزيرة، السبت الماضي، على مختلف المشاعر

المقدسة، وشمل منى وعرفات ومزدلفة، إذ ارتوت على إثرها الأرض واستمرت

ثلاثة أيام، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وبلغت أعلى كمية هطول لأمطار 30 ملم على مشعر عرفات، كما بلغت سرعة

الرياح 100كلم/س، فيما بلغت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة

الثانية ظهرا 40 درجة مئوية.وتابعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظامها الآلي للإنذار

المبكر باستخدام صور الأقمار الصناعية والرادارات الحالة الجوية

المتوقعة على المشاعر المقدسة.وأرسلت الهيئة المعلومات والتوقعات أولا بأول إلى جميع الجهات

المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وكذلك على موقعها الإلكتروني

وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات المعلنة من قبل

الجهات المختصة عند وجود ظواهر جوية تستدعي ذلك، ومن خلال متابعة

نشرات الطقس والإنذار المبكر للهيئة.

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