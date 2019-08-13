رئيس الوزراء العراقي يستقبل عمار الحكيم.. هذا ما بحثاه

2019/08/13 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، 13 آب، 2019، زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم....

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