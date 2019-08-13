2019/08/13 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف كريم ينضم للقوة الجوية المعلومة/بغداد..استقطب القوة الجوية، الحارس الشاب سيف كريم، قادمًا من البحري، ليمثل الفريق في الموسم المقبل.ويأتي التعاقد مع الحارس سيف كريم بعد انتقال فهد طالب إلى الزوراء، مما دفع الطاقم الفني لتعويض رحيل الأخير بحارس مرمى جديد.من جهة أخرى، تم التصديق على قيد الوافدين الجدد ميثم جبار والحارس […]

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