ائتلاف العبادي يطالب بتحقيق سريع بالجثث المجهولة التي عثر عليها شمال بابل

2019/08/13 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى اجراء تحقيق سريع في حادثة الجثث المجهولة التي عثر عليها شمال محافظة بابل.وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “إئتلاف النصر تابع بقلق بالغ حادثة الجثث المجهولة التي تم العثور عليها في محافظة بابل وطبيعة التصريحات التي صدرت من ...

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