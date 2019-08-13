النصر يطالب الحكومة بتحقيق سريع لجثث بابل وغلق الترويج الطائفي

2019/08/13 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب إئتلاف النصر، الحكومة بتحقيق سريع لكشف ملابست العثور على 31 جثة مجهولة الهوية في محافظة بابل.

وذكر بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تابع إئتلاف النصر بقلق بالغ حادثة الجثث المجهولة التي تم العثور عليها في محافظة بابل وطبيعة التصريحات التي صدرت من قبل عدد من الجهات السياسية وتبادل الاتهامات فيما بينها وبما يؤشر اعادة انتاج الخطاب الطائفي الذي طوينا صفحته بعد هزيمة داعش".وأضاف "لذا نطالب بالتحقيق السريع من قبل الحكومة واعلام الرأي العام والمواطنين بالحقائق وعدم الاستهانة بالدماء وغلق الباب في وجه الجدل الاعلامي الذي يؤدي لاعادة الترويج للطائفية التي قبرها العراقيون بدمائهم وتضحياتهم".وكانت وثائق رسمية كشفت عن العثور على 31 جثة مجهولة الهوية في مناطق شمال محافظة بابل.وتشير الوثائق التي حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منها الى "إبلاغ دائرة الطب العدلي في صحة بابل دائرة بلدية الحلة في دفن 31 جثة مجهولة بعد تجاوز وجودها في الثلاجات الفترة القانونية التي يسمح بحفظها".وتفيد وثيقة جوابية من بلدية الحلة الى الطلب العدلي بعدم ممانعتها في تسليم الجثث الى مؤسسة فاطمة الزهراء {ع} الخيرية ودفنها في مقابر محافظة كربلاء.انتهى

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