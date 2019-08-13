وكالة: سلطات جبل طارق ستخلي سبيل الناقلة الإيرانية مساء اليوم

2019/08/13 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات جبل طارق ستخلي سبيل السفينة الإيرانية المحتجزة لديها.

ونقلت الوكالة عن مصادر في جبل طارق، قولها انه سيتم مساء اليوم، الإفراج عن الناقلة "غريس1" المحتجزة لدى سلطات جبل طارق منذ 5 أسابيع.

وكانت سلطات جبل طارق قد أكدت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لنزع فتيل التوتر مع إيران منذ احتجاز الناقلة "غريس1".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال متحدث باسم جبل طارق: "نواصل السعي لنزع فتيل التوتر المتصاعد منذ الاحتجاز القانوني غريس1".

وتوقع مسؤول بمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الإفراج قريبا عن ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها السلطات البريطانية في جبل طارق الشهر الماضي بدعوى خرقها للعقوبات الأوروبية على سوريا.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق.

وفي 13 تموز الجاري، أفرجت شرطة جبل طارق عن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيراني "غريس 1" الأربعة بكفالة دون توجيه اتهامات لهم، بعد احتجازها الأسبوع الماضي، للاشتباه حسب زعمها بانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد سوريا.

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