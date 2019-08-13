محافظ بابل يصدر توضيحا بشأن الجثث المجهولة الهوية

2019/08/13 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر محافظ بابل كرار العبادي، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن العثور على جثث مجهولة شمالي المحافظة، فيما بين ان الجثث مضى عليها اربع سنوات في ثلاجات دائرة الطب العدلي.

وقال العبادي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "نود بيان الحقائق لموضوع الجثث مجهولة الهوية التي دفنت قبل ايام وهي جثث لمجهولين تمتد لأربع سنوات مضت في الثلاجات الخاصة بالطبابة العدلية"، مبينا ان الجثث "ناجمة عن حوادث وجرائم مختلفة وبعضها نتيجة ظروف اجتماعية وقبلية".

وأضاف ان "الجثث تتوزع على اغلب مراكز شرطة بابل في عموم المحافظة حيث يتم تسلميها الى دائرة صحة بابل / الطب العدلي لاتخاذ الاجراءات القانونية والطبية واخذ عينات من البصمة الوراثية (dna) بعد مرور فترة ولعدم التعرف عليها من قبل ذويها تقوم بتحويلها الى بلدية الحلة وبدورها تقوم بإجراءات الدفن وفق القانون".

وأشار الى انه "بعد تعذر البلدية لعدم وجود تخصيص مالي قامت احدى المنظمات المدنية بالتبرع لدفنها وفق السياقات القانونية والشرعية وتحت اشراف منظمة حقوق الانسان".

وتابع انه "يهيب بالوسائل الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني بتوخي الدقة باستلام المعلومة الصحيحة بعد الاطلاع على حيثيات الموضوع من خلال الوثائق والمخاطبات الرسمية لنقطع الطريق على كل من يريد اثارة الفتن وزعزعة البلد إعلاميا".

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