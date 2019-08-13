الكشف عن عرض برشلونة لإعادة نيمار إلى كامب نو

2019/08/13 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى نادي برشلونة الإسباني، بشتى الطرق نحو إعادة النجم البرازيلي نيمار داسيلفا إلى ملعب “كامب نو” مجددا، والتعاقد معه من فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

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