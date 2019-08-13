الكرملين: بوتين بصدد زيارة فرنسا وبحث القضايا المختلفة مع ماكرون

2019/08/13 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور فرنسا يوم 19 أغسطس/آب المقبل، ويبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل

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