أتلتيكو مدريد ينهي صفقة ضم مهاجم فالنسيا

2019/08/13 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن توصل نادي أتلتيكو مدريد، لاتفاق مع نظيره نادي فالنسيا، من أجل الحصول على خدمات مهاجمه رودريغو مورينو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد نجح في التوصل لإتفاق نهائي مع نظيره فالنسيا، لضم مهاجمه الخطير مورينو، في صفقة وصلت قيمتها إلى 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى مكافأت.

وأضافت أن مهاجم الخفافيش، غاب صباح اليوم الثلاثاء عن تدريبات فريقه، نظرا لسفره إلى مدريد، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية في الروخي بلانكوس، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأشارت الصحيفة الى أن فالنسيا كان مترددا في التخلي عن نجم الفريق، لصالح أتلتيكو مدريد، ولكن المقابل المادي للصفقة أقنع مسؤولي الخفافيش، في السماح له بالرحيل، ولكن سيذهب النادي للبحث عن مهاجم جديد قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

ونجح رودريغو الموسم الماضي، في قيادة فالنسيا لحصد لقب كأس ملك إسبانيا على حساب نادي برشلونة، بالفوز عليه بنتيجة 2 – 1، وخاض اللاعب صاحب الـ28 عاما، 185 مباراة مع الخفافيش في جميع المسابقات وسجل 51 هدفا.

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