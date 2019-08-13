مدرب ليفربول يحشد كافة أسلحته امام تشيلسي في السوبر الأوروبي

2019/08/13 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة تشيلسي، غدًا الأربعاء، في بطولة السوبر الأوروبي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة ليفربول، اليوم

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