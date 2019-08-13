تخصيص 20 مليار دينار لشراء الاجهزة الطبية التي تحتاجها الدوائر الصحية في كافة المحافظات

2019/08/13 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الثلاثاء، ان موازنة 2019 خصص فيها مبلغ 20 مليار دينار لشراء الاجهزة الطبية التي تحتاجها الدوائر الصحية

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