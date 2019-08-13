2019/08/13 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة الارهاب: مقتل 10 ارهابيين والقاء القبض على 5 آخرين في صحراء الانبار

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