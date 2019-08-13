2019/08/13 | 15:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مكافحة الارهاب: مقتل 10 ارهابيين والقاء القبض على 5 آخرين في صحراء الانبار
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب: مقتل 10 ارهابيين والقاء القبض على 5 آخرين في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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