نصب ثلاثة ابراج مراقبة وعدد من الكاميرات الحرارية على الشريط الحدودي مع سوريا

2019/08/13 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر امني في قيادة عمليات الانبار، الثلاثاء، بنصبت ثلاثة ابراج مراقبة وعدد من الكاميرات الحرارية على الشريط الحدودي مع سوريا لرصد اي حالة تسلل باتجاه الاراضي العراقية .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/معلومة/ ان ” القوات الامنية شرعت بنصب ثلاثة ابراج للمراقبة فضلا عن نصب عدد من كاميرات المراقبة مع وضع […]

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