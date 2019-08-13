الطائرات التركية تحيد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2019/08/13 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني بقصف للطائرات العسكرية شمالي العراق.

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