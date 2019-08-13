الدايني تدعو لاجراءات عاجلة لايقاف نزوح قرى قلب امام ويس في ديالى

2019/08/13 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..دعت النائب ناهدة الدايني، الثلاثاء، الحكومة المركزية لاتخاذ اجراءات عاجلة لايقاف نزوح مااسمتها قرى قلب امام ويس.وقالت الدايني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عشرات العوائل من 5 قرى حوض مياح تقع في قلب امام ويس(63كم شمال شرق بعقوبة) بدات بالنزوح القسري بسبب الضغط الذي فرضتها عصابات داعش عليها خلال الاسبوعين الماضيين خاصة القصف […]

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