2019/08/13 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار اخــر - حسين فليح " مدير عام تربية الرصافة الاولى) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: IZrrgpn_WCk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار اخــر - حسين فليح " مدير عام تربية الرصافة الاولى) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار اخــر - حسين فليح " مدير عام تربية الرصافة الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).