امال الحسين - الأساس الاقتصادي للاستراتيجية الإمبريالية الجديدة وبناء الاستراتيجية الثورية

2019/08/13 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين لما تحدث ماركس عن العنف الثوري، تأكد أولا من أن الدولة هي أداة لممارسة عنف الطبقات المسيطرة على الطبقات المضطهدة، فلا يمكن مواجهة عنف الدولة إلا بالعنف الثوري، فالحركة الثورية ضد استبداد الدولة لا معنى لها بدون ممارسة العنف الثوري.وأكد إنجلس أن تطور الدولة تم بعد تجاوز وضع العالم القديم وبرزت السلطة العامة "...وتوجد هذه السلطة العامة في كل دولة.وهي لا تتألف فقط من رجال مسلحين، بل كذلك من ملا......

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