2019/08/13 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي ليلة الرقص المؤجلة..اهداء..الى من شارك في وأد البراءة ..اعتبرها وخزة ضمير ليس إلا..بدوري أقول: انها البداية يا لبيد ..كنت قد وعدت الأطفال بأن ارقص في اعراسهم..لكي افلت من الحاحهم في تلك الليلة المتعبة التي وصلت فيها الى مراني بعد سير دام لأكثر من 14 ساعة متواصلة ..حينما طلبوا مني وهم يلتفون حولي يصفقون ويضحكون ويمرحون احتفاء بوصولي اليهم من جديد..بعد فراق لأشهر قضيتها مخت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صباح كنجي - ليلة الرقص المؤجلة..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#صباح كنجي - ليلة الرقص المؤجلة..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).