2019/08/13 | 16:06

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عائلة المعتقل البحريني "أسامة التميمي" تكشف مصير ولدها

أكدت عائلة النائب السابق "أسامة التميمي" وجوده في مستشفى السلمانية

الطبي، لافتة إلى أن وضعه غير مستقر وهو يعاني من جلطة في المخ،

وبالكاد يستطيع التحدث، ولا يستطيع تحريك جانب من جسمه.وذكرت العائلة أنه وقع على الخروج من المستشفى على مسؤوليته الخاصة،

على الرغم من إلحاحها ورفض الأطباء لذلك، بسبب خطورة ذلك على صحته،

موضحة أن الحراس المكلفين بمراقبته قد اختفوا من أمام غرفته.وكانت أنباء قد انتشرت قبل أيام عن مشاهدة التميمي برفقة المرتزقة في

مستشفى السلمانية، حيث ذكرت مصادر حقوقية أنه يعاني من مرض مزمن تم

اكتشافه لأول مرة بعد اعتقاله.يذكر أن النظام البحريني قد اعتقل التميمي يوم الثلاثاء 6 أغسطس/ آب

2019 بعد محاصرة منزله واقتحامه وكسر الباب، وبقي مصيره مجهولًا لمدة

خمسة أيام قبل أن تتم مشاهدته في مستشفى السلمانية

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