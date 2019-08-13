2019/08/13 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من جسر وسط الديوانية

تمكنت قوات شرطة النجدة في محافظة الديوانية، من إنقاذ حاولت الانتحار

من خلال رمي نفسها من جسر عباس عطيوي الواقع بحي العروبة، وسط مركز

المحافظة.وقال مصدر امني للمربد إن الفتاة حاولت الانتحار نتيجة لمشاكل عائلية،

مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتسليمها لذويها مع أخذ تعهدات

بعدم التعرض لها.

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