بوميل يستدعي 3 لاعبين جدد لمواجهة مالي

2019/08/13 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..قرر باتريس بوميل، مدرب منتخب المغرب لأقل من 23 عاما، إضافة 3 لاعبين للقائمة التي كان قد أعلنها، نهاية الأسبوع الماضي، والتي تضم 22 لاعبًا، لمواجهة مالي في تصفيات كأس أمم أفريقيا بمصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.ويتعلق الأمر ببلال الصوفي من أولمبيك خريبكة، نسيم تيتباه المحترف بميلهوس الفرنسي ومحمد بنحساين من حسنية أكادير.[…]

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