بضربة جوية.. طيران الجيش يقتل 8 دواعش شرق سامراء

2019/08/13 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ٨ عناصر من داعش الاٍرهابي شرق مدينة سامراء المقدسة.

وذكر بيان لقاطع العمليات تلقت"العهد

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