الأمين العام الشيخ الخزعلي يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

2019/08/13 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

إستقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالنجف الأشرف مجموعة من السادة المهنئين بمناسبة عيد

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