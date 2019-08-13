السهيل: ضعف الاهتمام الحكومي سببا في تردي قطاعي التربية والتعليم

2019/08/13 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قصي السهيل وزير التعليم العالي وزير التربية وكالة، يوم الثلاثاء، ان قطاعي التربية والتعليم للمدارس والجامعات يجب ان يسير وفق رؤى ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.واضاف في تغريدة له على صفحته بالفيس بوك، تابعته وكالة النبأ للأخبار، "لا يمكن لوزير ان يتحمل تراكمات الوزارات السابقة مهما كان قوياً ".

ولفت الى، ان "اهم سبب في تردي هذا القطاع الحيوي هو ضعف الاهتمام الحكومي به من خلال ضآلة التخصيصات المالية المرصودة له في كل موازنة سنوية قياسا الى بقية القطاعات".

واشار وزير التعليم العالي وزير التربية وكالة الى، "خلو هذه القطاعات من فقرة الاستثمار ورغم الاهمية الاستراتيجية لقطاع التعليم الاّ انها تبقى تنظيرية فقط في اغلب البرامج الحكومية اذ يبقى هذا القطاع على حاله دون تغيير حقيقي ملموس".

وقطع السهيل وعدا بأن "في هذة الدورة سيعمل على تغيير وثورة تربوية شاملة في التعليم العالي والتربية ووفق البرنامج الحكومي".



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