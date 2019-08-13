الأعرجي يرجّح أن تكون الأسلحة في معسكر “الصقر” إيرانية وتم تفجيرها بوشاية عراقية

2019/08/13 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي ما حدث في معسكر الصقر بالاستهداف الخارجي تم بوشاية عراقية خائنة.

وقال في تغريدة له بموقع تويتر ان طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر , تظهر ان الاسلحة التي احرقت غير عادية ولاتستخدمها القوات العراقية ولا حتى الحشد الشعبي.

وعبّر الاعرجي عن اعتقاده ان الاسلحة أمانة من دولة جارة وقد استهدفت هذه الامانة من دولة استعمارية ظالمة بناء على وشاية عراقية خائنة في إشارة منه إلى أن الاسلحة إيرانية.

من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر، يظهر أن طبيعة الأسلحة التي اُحرقت غير عادية ولا تستعملها القوات العراقية ولا حتى الحشد الشعبي، ولذا نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة بناءً على وشاية عراقية خائنة.

— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) August 13, 2019

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