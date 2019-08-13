2019/08/13 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، يوم الثلاثاء، مبادرة رياضية قومية تحت شعار “دراجة لكل مواطن”، وفقا لما نقلت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.وحسب الإعلان، تهدف المبادرة، إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين في مصر وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تطلق مبادرة “دراجة لكل مواطن” المركز الخبري الوطني.

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