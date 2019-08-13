هكذا يلاحق محققون ألمان مجرمي “داعش”

2019/08/13 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة العدالة أضحت أهم من الأكل والشرب بالنسبة لإيزيديين من ضحايا هجوم داعش في السابق.في ألمانيا يعمل المحققون على جمع الأدلة المتعلقة بإبادة جماعية سابقة بحق الإيزيديين.لكن العدالة بحاجة إلى نفس طويل، بحسب بعضهم.ماتياس فون هاين والتفاصيل.“لا يمكن أن تتحول ألمانيا إلى ملاذ آمن لمجرمي الحرب”.هذه …

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