تكليف فرقة العباس القتالية بمسك الملف الامني لطريق النخيب – عرعر

2019/08/13 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلنت فرقة العباس القتالية (لواء 26 حشد شعبي)،الثلاثاء، تكليفها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بمسك الملف الامني في طريق النخيب حتى منفذ عرعر الحدودي.وقال المشرف على الفرقة ميثم الزيدي في تصريح لـ/المعلومة/ انه “باشراف قيادة العمليات المشتركة وبعد تحرك قوات حرس الحدود ستمسك فرقة العباس القتالية الملف الامني في طريق النخيب وصولا […]

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