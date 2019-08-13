2019/08/13 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC علمت مصادر شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية أن مسؤولين كبارا في نادي برشلونة الإسباني سافروا إلى العاصمة الفرنسية، الثلاثاء، من أجل عقد محادثات مع إدارة باريس سان جرمان لإعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الكامب نو.وأصبح مغادرة نيمار للعاصمة الفرنسية شبه محسومة بعد أن أعلن النجم البرازيلي أنه لن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اتصال ميسي..مسؤولو برشلونة في باريس لإعادة نيمار المركز الخبري الوطني.

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