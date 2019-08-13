2019/08/13 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حملة للقوات الامنية للبحث عن المطلوبين في مناطق الكرمة شمال البصرة

القوات الأمنية تقوم بحملات بحث وتفتيش عن المطلوبين المتورطين

بنزاعات عشائرية لمناطق الكرمة شمال البصرة قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال الذي وصل الى موقع

الحادث على راس قوة من الجيش العراقي أكد بأن الوضع الامني مسيطر عليه

ولكن بعض العشائر مع الأسف لاتحترم القانون مما يجبر القوات الأمنية

على استخدام القوة لفرض الأمن والاستقرار موجها شيوخ العشائر من ابناء محافظة البصرة الابتعاد عن لغة

السلاح والقتل والتهديد والوعيد والاحتكام إلى القانون وأن ردة الفعل من قبل القوات الأمنية لن تقف عندة حد معين وأن قيادة

العمليات اتخذت إجراءات كفيلة بأن تقوم الجهات المتورطة بتسليم

القاتلين والمتورطين بنزاع اليوم

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