مدافع إشبيلية يرحل إلى سالزبورج

2019/08/13 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الثلاثاء، انتقال مدافعه النمساوي ماكسيميليان ووبر إلى صفوف ريد بول سالزبورج.وانتقل ووبر إلى إشبيلية الشتاء الماضي، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.وتعرض ووبر لإصابة قوية في الركبة خلال المباراة أمام فالنسيا في 31 آذار/مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يشارك في أي مباراة مع إشبيلية.انتهى25و

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