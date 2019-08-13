الاعرجي يفجر القنبلة: العتاد المنفجر في قاعدة عين الصقر هو “امانة لدولة جارة”

2019/08/13 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اشار نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي ،اليوم الثلاثاء، الى ان العتاد المنفجر في قاعدة الصقر جنوبي العاصمة بغداد هو ‘امانة لدولة جارة’، لافتا الى ان استهدافه تم من قبل دولة استعمارية بوشاية عراقية خائنة .وكتب الاعرجي، في تغريدة له على تويتر تابعتها “يس عراق”، انه ‘من خلال طبيعة النيران لحريق […]

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