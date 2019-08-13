2019/08/13 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC بدأ رسميا اليوم الثلاثاء سريان حظر تفرضه واشنطن على المشتريات الحكومية للمعدات والخدمات من خمس شركات صينية، من ضمنها “هواوي”، وفقا لقرار نشر على موقع حكومي أمريكي.ومن الآن فصاعدا، يحظر على الهيئات الحكومية الأمريكية وهي وزارة الدفاع وإدارة الخدمات العامة و”ناسا” شراء المنتجات والخدمات من هذه الشركات، بالإضافة إلى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تحرم شركات صينية منها “هواوي” من العقود الحكومية المركز الخبري الوطني.

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