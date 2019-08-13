الاعرجي :مخزن العتاد امانة لدولة جارة واستهدف من دولة استعمارية بوشاية عراقية خائنة

2019/08/13 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رجح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الثلاثاء، أن تكون الاسلحة التي تفجرت امس في معسكر الصقر جنوبي بغداد "أمانة لدولة جارة" جرى استهدافها من "دولة استعمارية" بوشاية "عراقية خائنة".

وقال الاعرجي في تغريدة له عبر موقع تويتر، إنه "من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر ، يظهر أن الاسلحة التي احرقت غير عادية ولاتستعملها القوات العراقية ولا حتى الحشد الشعبي".



واضاف الاعرجي "نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة وقد استهدفت هذه الامانة من دولة استعمارية ظالمة بناء على وشاية عراقية خائنة".يذكر ان انفجارا حدث امس لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية جنوبي بغداد ادى الى مصرع شخص واصابة 29 اخرين بجروح منهم عدد من افراد القوات الامنية والحشد الشعبي.

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