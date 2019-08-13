عبد المهدي يوجه بمتابعة حالة شهيد انفجار مخزن العتاد وتعويض عائلته

2019/08/13 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بمتابعة حالة المواطن الذي استشهد نتيجة سقوط المقذوفات وتقديم التعويضات اللازمة لعائلته.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية[اين] نسخة منه إن “رئيس الوزراء تفقد موقع انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر، برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي، وإطلع على واقع الحادث والاجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت يوم أمس في مخازن الأعتدة، واستمع الى التقارير الأولية من مختلف الأطراف”.وأشار البيان إلى أن “القائد العام للقوات المسلحة أمر بمتابعة حالة المواطن الذي استشهد نتيجة سقوط المقذوفات وتقديم التعويضات اللازمة لعائلته، حيث تم حصر الأضرار بما في ذلك الأضرار المدنية تمهيدًا للتعامل معها”.ووجه عبد المهدي بـ “استكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، كما أصدر التوجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث إجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة”، مشيدًا بـ “دور الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والدفاع المدني لتفانيهم وعملهم الذي نجح مع فجر يوم الثلاثاء بإخماد الحرائق ومنع انتشار النيران وانطلاق المقذوفات والسيطرة على الوضع بشكل تام”.

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